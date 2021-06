Wereldwijd crimineel communicatiemiddel opgerold onder leiding van Nederland

Coronavirus LIVE | GGD’s stoppen met gebruik van sneltesten, Poetin dringt bij Russen aan op vaccinatie

15:04 Gezonde jongeren van 12 tot 17 jaar oud kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, maakt zorgminister De Jonge vandaag bekend. Wie op reis gaat, kan nu een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.