Werkneemster drukt ruim drie ton achterover bij bedrijf: ‘Voor boodschappen en spullen in huis’

‘Aanjager’ Krystian M. van moord op Peter R. de Vries inmiddels gelinkt aan vier strafzaken

Krystian M. (27), die volgens justitie via een smartphone op afstand de moord op Peter R. de Vries aanstuurde, is inmiddels gelinkt aan vier verschillende strafzaken verspreid over het land. Al die zaken draaien onder meer om (grof) geweld. In drie van die zaken is hij formeel verdachte, in een vierde zaak komt hij vooralsnog alleen voor in het dossier.

20 september