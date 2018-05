Werkstraf en half jaar cel geëist tegen man die dode moeder in huis verborg

Piet van der Molen stond vandaag onder meer terecht voor het opstrijken van de AOW en het pensioen van zijn overleden moeder, die hij volgens het OM bijna tweeënhalf jaar in huis verborgen hield. Hij streek daardoor volgens het OM ruim 70.000 euro aan uitkeringen op, waarop hij geen recht had. De 91-jarige moeder van Van der Molen overleed op 26 juli 2013. Volgens haar zoon was het de wens van zijn moeder om haar stoffelijk overschot in huis te houden. Hij bewaarde het lichaam al die tijd in een zelfgemaakte kist, meldt dagblad De Limburger .

Kattenkadavers

Op 16 december 2015 ontdekte de politie na een melding van een buurtbewoonster het lijk, na eerst in de kelder dozen vol met kattenkadavers ontdekt te hebben. Een dag later werd het lichaam uit huis gehaald. Snel wordt duidelijk dat Piet zijn moeder niet om het leven heeft gebracht. Van der Molen geeft toe dat hij een 'verkeerde keuze' heeft gemaakt, toen hij besloot de laatste wens van zijn overleden moeder te respecteren en haar lijk in huis verborgen te houden, zodat hij haar pensioen kon opstrijken en in haar woning kon blijven wonen.

'Niemand iets vertellen'

Volgens Piet heeft zijn moeder, twee of drie dagen voordat ze in de zomer van 2013 stierf, haar thuiswonende zoon slechts één keer op het hart gedrukt niemand te vertellen over haar dood. Ze was bang dat hij dan uit huis moest en haar twaalf katten niet meer zou kunnen verzorgen.



Van der Molen wikkelde het lichaam van zijn moeder in plastic en stopte het in een tot kist verbouwde kast. De kastkist werd vervolgens met kit gedicht en in nogmaals in plastic verpakt. De kist werd in een slaapkamer, onder een deken, op een matras gelegd. In een dagboekje hield Van der Molen zijn werkwijze nauwkeurig bij.



Piet erkent dat zijn angst om met minder geld rond te moeten komen een rol heeft gespeeld bij het vervullen van zijn moeders laatste wens. Ook vreesde hij het huis te moeten verlaten, sprak hij voor de rechtbank Maastricht. De belastingdienst en diverse uitkeringsinstanties eisen 45.000 euro van hem terug.