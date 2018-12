Werkstraf geëist tegen brandweerman die fataal ongeluk veroorzaakte

Hij was met spoed onderweg naar een noodgeval, tot hij zelf een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Niemand twijfelt aan de goede bedoelingen van brandweerchauffeur Tim W., maar het OM eist toch 180 uur werkstraf tegen hem, omdat hij met volle vaart door rood licht reed. ,,U had beter moeten weten.”

Dit had niemand gewild. Die woorden klinken telkens weer uit verschillende monden in de rechtbank in Zwolle vanochtend. Uit de mond van de officier van Justitie, uit de mond van de rechter, maar ook uit de mond van de brandweerman die in de verdachtenbank zit. In uniform, met gebogen rug. Ook hij heeft dit niet gewild, daaraan twijfelt niemand.



Quote Ik heb eigenlijk niet op het licht gelet, maar keek voor me naar de kruising en het ongeluk even verderop. De kruising was vrij. Op de hele route was het groen. Verdachte

Spoed

Terwijl hij met grote spoed (PRIO1) achter een andere brandweerwagen onderweg is naar een ongeval, veroorzaakt de de brandweerchauffeur midden juni 2017 zelf een ongeval. Met de brandweerwagen botst hij ter hoogte van de oprit naar de A1 op de Zutphenseweg in Deventer in volle vaart op een Fiat Punto. De bestuurder, de 51-jarige Erna uit Zaltbommel, overleeft de enorme klap niet. Metingen wijzen uit dat de brandweerwagen - die zwaailicht en sirene voert - op dat moment zeker 94 km/u rijdt.

Alle stoplichten vanaf de kazerne staan op groen die ochtend, maar door een programmeerfout net dat ene verkeerslicht voor de kruising niet. W. gaat in zijn brandweerwagen in volle vaart door rood. Volgens de rechter stond het licht al vijftien seconden op die kleur.



,,Ik heb eigenlijk niet op het licht gelet, maar keek voor me naar de kruising en het ongeluk even verderop. De kruising was vrij. Op de hele route was het groen”, zei W. vanochtend.



Quote Ik twijfel niet aan uw goede bedoelin­gen, maar u heeft het verkeer in gevaar gebracht. U had beter moeten weten. Officier van Justitie

Wrang

Brandweerwagens zijn voorzien van een zogenaamd Korte Afstands Radio-systeem (KAR). Met dat communicerende systeem moeten verkeerslichten automatisch op groen springen als er een aanstormende brandweerwagen nadert met zwaailicht en sirene aan. Als dat systeem had gewerkt zoals het hoorde, was het ongeluk waarschijnlijk nooit gebeurd, constateerde de rechter, maar het stoplicht aan de Zutphenseweg was niet goed geprogrammeerd. ,,Dat is heel wrang", zei de rechter daarover.



Toch vindt de officier van Justitie dat W. onvoorzichtig , onoplettend en onachtzaam was. Volgens het OM reed hij veel te hard door rood en nam hij daarmee onverantwoorde risico's. Hij eist 180 uur taakstraf en 18 maanden voorwaardelijke rij-ontzegging. Het OM verwees herhaaldelijk naar de brancherichtlijnen. Die zeggen dat je ook met zwaailicht en sirene kruispunten met aangepaste snelheid moet oversteken en dat je rood mag negeren, maar met een aangepaste snelheid. ,,Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, maar u heeft het verkeer in gevaar gebracht. U had beter moeten weten.’’





Whatsapp



Henk Tadema, de advocaat van de brandweerman, betwist dat. Hij wees er op dat het slachtoffer zo'n tien seconden voor het fatale ongeval nog een Whatsapp-bericht verstuurde en met andere dingen bezig was dan puur met het verkeer. En dat andere verkeersdeelnemers de brandweerwagen wél zagen aankomen. Brancherichtlijnen zijn volgens hem bovendien een interne handleiding, geen wet.



De brandweerman zelf bood zijn excuses aan in de rechtszaal, aan de nabestaanden. Nadat een van hen het woord had genomen, werd het hem teveel en liet hij zijn tranen de vrije loop. Hij is nog altijd als beroepschauffeur in dienst bij de brandweer en noemt het ongeluk een groot leermoment. Met een andere brandweerman stelde hij al ‘leertafels’ in om collega’s te wijzen op de gevaren bij een uitruk met hoge spoed. ,,Elke keer als ik de weg op moet dan denk ik eraan. Niet alleen voor mij, maar ook voor collega’s. Dan hoop je dat het nu wel goed gaat.”

Brancherichtlijnen: rood is afremmen



De brandweer kent brancherichtlijnen voor het rijden met optische en geluidssignalen, in de volksmond ook wel zwaailicht en sirene. Die zeggen dat chauffeurs kruispunten dienen te naderen en oversteken met aangepaste snelheid. Bij het oprijden van de kruising dient de bestuurder van het voorrangsvoertuig er van uit te gaan dat andere weggebruikers hem niet hebben opgemerkt en dus mogelijk niet voor laten gaan. Zo nodig wordt gestopt. Rood licht negeren mag, maar met een snelheid van maximaal 20 kilometer per uur.



Over het KAR-systeem is geen passage opgenomen in de richtlijnen. De advocaat van W. wees er bovendien op dat brancherichtlijnen geen wetten zijn, maar een interne handleiding. De rechter gaat zich buigen over de vraag in hoeverre dat opgaat. In de toelichting van de richtlijnen staat dat het slechts om een richtlijn gaat, maar dat die de rechter wel een kader bieden ‘om het vertoonde rijgedrag te spiegelen aan geldende normen.’