Werkstraf geëist tegen man (21) die Apache-piloot verblindde met laserpen

VIDEO Rechtbank beslist of moeder van Sharleyne schuldig is: mysterie eindelijk opgelost?

12:15 Het gerechtshof in Leeuwarden beslist vandaag of de moeder van de in 2015 overleden Sharleyne (8) toch de cel in moet. Het mysterie van het meisje dat van tien hoog naar beneden viel in Hoogeveen, duurt al 5,5 jaar. Hieronder alle redenen om moeder Hélène J. wel of niet te veroordelen op een rij.