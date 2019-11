Werkstraf van honderd uur kan einde carrière zijn voor Marco Kroon

Podcast ‘Jos Brech? Die ken ik, riepen twee mensen over de redactie’

14:00 Soms komt een verhaal dichterbij dan je lief is. De moord op Nicky Verstappen in augustus 1998 voelde voor redacteur Kevin Goes altijd al dichtbij, aangezien hij geboren werd vlakbij de plek waar Verstappen aan zijn einde kwam. Maar het werd nog persoonlijker: toen in augustus 2018 de naam van verdachte Jos Brech naar buiten kwam, wist hij direct om wie het ging.