Werkstraf voor doodsbedreiging Rutte: ‘Zou het liefst een gebakje met hem gaan eten’

Qredits: op Almelose zolder bedachte bank redt de ‘kleine’ ondernemer

22 december Je wilt een bedrijf beginnen, maar hebt geen eigen geld of onderpand? De bank om krediet vragen is dan verspilde moeite. Elwin Groenevelt bedacht op zijn zolderkamer in Almelo een oplossing en verstrekte met ‘zijn’ Stichting Qredits Microfinanciering alleen al dit jaar voor een totaalbedrag van 90 miljoen euro krediet aan 4600 ‘kleine’ ondernemers.