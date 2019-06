'Wesley Sneijder opgepakt in Utrecht voor vernielen auto’

De politie wil niet bevestigen dat het om Sneijder gaat, maar zegt dat er een 35-jarige man is opgepakt. Volgens de woordvoerder is de man aangehouden voor vernieling van een auto op de Balderikstraat in de wijk Zuilen in Utrecht. De 35-jarige voetballer komt oorspronkelijk uit Utrecht. Met het betalen van een schadevergoeding zou de zaak zijn afgedaan.

De manager van Wesley Sneijder, Guido Albers, kan het nieuws niet bevestigen of ontkennen, hij heeft er niets over gehoord. ,,Ik heb Wesley de hele week nog gesproken, maar hij heeft er niets over gezegd’’, zegt hij. Het zou Albers verbazen als het waar zou zijn en hij er niets over had gehoord. ,,Normaal word ik namelijk overal bij betrokken.’’ Ook de vader van Wesley Sneijder heeft niets over het incident gezegd tegen de manager. Sneijder zelf zou ook nog niet kunnen reageren volgens de manager, hij is momenteel aan het reizen.