Wespenbestrijders maken zich op voor plaag: ‘We verwachten later overlast dan normaal’

Bijenex­pert waarschuwt voor bloemzaad: ‘Kijk uit dat je geen carnavals­meng­sel zaait’

12 juli Help! Als je geïmporteerd wildebloemenzaad zaait herkent de bij z’n favoriete bloem niet meer en verhongert die! De noodkreet van onderzoeker Nils van Rooijen is inmiddels tot in ’s lands parlement doorgedrongen. De ChristenUnie waarschuwt dat we uitsluitend streekeigen zaadjes in de grond moeten stoppen als we in de stad willen vergroenen.