Wetenschappers Erasmus MC en UU claimen vondst antilichaam tegen COVID-19

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdagavond al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega's kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met COVID-19 veroorzaakt. Het antilichaam werd in het verleden al ontwikkeld tegen MERS, SARS en nog een coronavirus uit Hongkong (OC-43). ,,Van het eerdere onderzoek hadden we nog ongeteste antilichamen in de ijskast staan die niet met alle drie de mutaties reageerden, maar wel met SARS1. Toen de huidige crisis – SARS2 – uitbrak hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam”, aldus Grosveld.