Wetenschappers staan voor een mysterie: wat is de oorzaak van die enorme muizenplaag?

‘We zullen altijd de kliniek van Michael P. blijven’

8:20 Fivoor-bestuurder Erik Masthoff (48) raakte dit voorjaar in opspraak vanwege zijn overstap van de PI Vught naar de instelling waar ook de kliniek in Den Dolder, waar Michael P. verbleef, onder valt. Nu maakt hij de gang naar de rechtszaal. Hij wil meer geld voor de forensische zorg. ,,Anders komt de veiligheid van de samenleving in gevaar.” Onder zorginstelling Fivoor valt ook tbs-kliniek de Kijvelande in Poortugaal.