Wetenschappers: stop met massale opvang zeehondjes

Het gaat zo goed met de zeehondenpopulatie, dat de natuur volgens de wetenschappers haar gang weer moet kunnen gaan. Afgelopen jaren werden veel te veel zeehonden opgevangen: zo'n 500 tot 1.000 per jaar. Negen van de tien opgevangen dieren zijn pups. Op het hoogtepunt, in 2011, belandde maar liefst de helft van alle zeehondjes die in de Nederlandse kustwateren werd geboren in de opvangcentra in Pieterburen en op Texel.



Dat is volgens de adviescommissie allang niet meer nodig om de zeehond te beschermen. In veel gevallen pakt opvang bovendien zelfs nadelig uit voor de populatie én het welzijn van individuele dieren. Verlaten pups, zieke en ondervoede dieren moeten daarom in eerste instantie met rust worden gelaten. Alleen ernstig zieke en gewonde dieren, die bijvoorbeeld verstrikt zijn geraakt in een visnet, mogen voor een medische behandeling naar een opvangcentrum worden gebracht. Als de overlevingskans klein is, moeten ze ter plekke uit hun lijden worden verlost.