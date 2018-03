Wethouder Amstelveen weg om sekschats met minderjarig meisje

De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes (48) is opgestapt vanwege chats met een zestienjarig meisje. De vrouw uit Amstelveen, inmiddels meerderjarig, is vorige week met de belastende chatconversaties naar burgemeester Eenhoorn gestapt om haar beklag te doen.

Afgelopen vrijdag legde Brandes plotseling al zijn taken neer vanwege 'zwaarwegende persoonlijke redenen.' Nu is duidelijk waarom hij twee dagen na zijn herverkiezing alweer moest opstappen.



Volgens ingewijden uit de gemeenteraad van Amstelveen is Brandes gedurende zijn wethoudersjaren in persoonlijke chatgesprekken met een meisje van 16 veel te ver gegaan, zo meldt Het Parool.

Intieme contacten

In seksueel getinte chats zou Brandes diverse toenaderingspogingen hebben gedaan tot intieme contacten met het meisje. Of er ook fysieke contacten zijn geweest tussen de jonge vrouw en Brandes is niet bekend gemaakt.



Hoewel Amstelveen niet veel kwijt wil over de kwestie, bevestigt de gemeente na berichtgeving in de krant dat Brandes weg moest om 'laakbaar chatcontact met een zestienjarig meisje'. Zij heeft inmiddels aangifte gedaan.

Nooit acceptabel

Geconfronteerd met de chats hebben Brandes en Eenhoorn samen besloten dat de wethouder niet kon aanblijven. Seksueel contact met jongeren tussen de 16 en 18 is niet altijd verboden, maar daarmee wil Eenhoorn de zaak niet afdoen.



,,Op zich is een dergelijk contact met een zestienjarig meisje niet strafbaar,'' schrijft de burgemeester. ,,Maar het is in geen enkel opzicht acceptabel, om het voorzichtig uit te drukken, zeker niet voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur.''

Onaanvaardbaar gedrag