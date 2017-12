WhatsAppen in verkeer: jong geleerd, jong gedaan

Hij krijgt bijval van directievoorzitter van Interpolis Chantal Vergouw, die opdracht gaf tot het onderzoek. ,,Al deze resultaten bij elkaar opgeteld maakt dat wij ons nóg meer zorgen maken over de toekomstige verkeersveiligheid.’’



Begin volgend jaar organiseert Interpolis daarom een debat met onder meer gedragswetenschappers, verkeerskundigen, jongeren, telecombedrijven en autofabrikanten over dit onderwerp.



Cristoph pleit ervoor om specifiek bij kinderen aandacht te besteden aan de problematiek van telefoongebruik in het verkeer. ,,In 68 procent van de verkeersongevallen speelt afleiding een rol. De mobiele telefoon is één van de belangrijkste veroorzakers.’’



Een andere verontrustende uitkomst is volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat mensen hun eigen gebruik van het mobieltje lijken te onderschatten. ,,Als je automobilisten, voetgangers, fietsers en snorfietsers vraagt naar hun smartphonegebruik, geeft 65 procent aan nooit een telefoon te gebruiken. Maar als je heel gedetailleerd vraagt of zij wel eens een bericht sturen of een bericht te lezen, dan zegt 65 procent de telefoon wél te gebruiken in het verkeer. Dat suggereert dat verkeersgebruikers zich er niet eens bewust van zijn dat ze hun telefoon gebruiken.’’