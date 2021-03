WheelChair Mafia maakt van zwakte een kracht: ‘De wereld past zich aan niemand aan, jij moet je aanpassen aan de wereld’

Bodegraver (25) aangehou­den na steekinci­dent bij woning in Gouderak

16:36 Een 25-jarige man uit Bodegraven is maandag aangehouden op verdenking van het plegen van een steekdelict op zondag in Gouderak. Hierbij raakte één persoon gewond. De melding over die steekpartij werd gedaan vanaf het Acaciaplein in Gouda. Dat maakt de politie zojuist bekend.