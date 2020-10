Wie begrip heeft voor de moordenaars in Frankrijk, moet zich afvragen waarom hij in een liberaal land woont

In Frankrijk werd eerst een leraar vermoord omdat hij zijn pupillen iets wilde leren over de vrijheid van meningsuiting. Daarna volgde een brute terroristische slachtpartij van een islamist op drie onschuldige mensen rond een basiliek in Nice. Op geopolitiek niveau wordt de polarisatie aangezwengeld door de Turkse president die het Westen beticht van systematische moslimhaat. Hij ziet in kwetsende cartoons hét bewijs dat moslims op ons continent slachtoffers zijn van een georganiseerde hetze.