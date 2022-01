Wie dumpt er 40 (!) kippen in de tuin van Jacques? ‘Loopt volledig uit de hand’

Carlijn (19) had hulp nodig, maar belandde in gesloten jeugdzorg: ‘Je sluit een kind dat niets strafbaars doet niet op’

Ze was suïcidaal, depressief en had een eetstoornis. Carlijn Hoogeveen (19) had hulp nodig, maar belandde in plaats daarvan in de gesloten jeugdzorg. Nu wil ze niets liever dan dat de deuren van de gesloten jeugdzorginstellingen voor altijd worden gesloten.

19 januari