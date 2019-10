Wie heeft er niet met open mond gekeken naar Bob Ross?

Verkeersru­zie met agressieve monteur langs snelweg gaat land over: 'Poeperd, poeperd!’

11:59 Een Brabants isolatiebedrijf is vandaag in ernstige verlegenheid gebracht nadat er beelden zijn opgedoken van een monteur die in bedrijfskleren uit zijn slof schiet bij een verkeersruzie langs de snelweg. Een woordvoerder van het bedrijf is bekend met de beelden en zegt dat er een intern onderzoek is gestart. ,,Wij distantiëren ons en gaan aangifte doen.”