Wie houdt er niet van alpaca's? ‘Hóe fluffy hun hoofd er ook uitziet, raak ze daar niet aan’

Link vermoed tussen moord ex-profvoet­bal­ler in Amsterdam en liquidatie op Curaçao

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard, in 2019 in Amsterdam, denkt dat zijn dood verband houdt met de liquidatie van Genciël Feller op Curaçao in datzelfde jaar. Het Openbaar Ministerie loofde donderdag een beloning van 20.000 euro uit voor de tip waarmee de politie zicht krijgt op de opdrachtgever(s).

8:19