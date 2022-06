Wie mag vliegen en wie niet? Slotcoördinator Hugo Thomassen oordeelt streng (maar rechtvaardig)

ACNL is in Nederland de slotcoördinator. Die bepaalt heel grofweg gezegd welke maatschappijen er op Schiphol (en in Eindhoven en Rotterdam) mogen opstijgen en landen. Het zijn dan ook de maatschappijen die volgende week door Thomassen en zijn team geïnformeerd worden. De luchtvaartaanbieders moeten vervolgens met hun klanten in gesprek. ,,Wij snappen ook dat mensen die nu in spanning zitten over hun vakantie zo snel mogelijk antwoord willen. Dus we doen ons best om dit zo snel als dat kan te doen.”