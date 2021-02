Wie na veertig jaar voor de klas afscheid neemt, verdient een volle klas en ingestudeerde versjes

Je eerste juf vergeet je nooit. Die van mij heette Riet en in mijn herinnering was ze destijds al stokoud met haar grijsgekrulde haren. Ik zie het lokaal van groep 1 in mijn school in Berlicum, inmiddels al láng gesloopt, nog zo voor me. Achterin was de poppenhoek en in de klas hing zo’n ouderwets schoolbord waar die lieve juffrouw Riet met gekleurde krijtjes een grote taart op tekende als er iemand jarig was. Heerlijke tijd!