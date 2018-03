Wie openlijk de verkeerde visie verkondigt, wacht het verdomhoekje

Vrouwen nergens meer veilig voor gluurders

7:23 Naakt gefilmd in de sauna. In de paskamer. Of op het openbare toilet. Vrouwen blijken nergens veilig voor gluurders. Op internetfora maken voyeurs er een sport van om zoveel mogelijk pikante filmpjes met elkaar uit te wisselen. En daar is vaak moeilijk iets tegen te doen.