Wie redde jou uit de brand tijdens de staking van het streekvervoer?

oproepVijf dagen lang staken de chauffeurs in het streekvervoer. Stakingen zorgen vaak voor overlast - een belangrijk tentamen, een ziekenhuisbezoek of een uitvaart kan op de tocht komen te staan. Gelukkig staan er in tijden van nood altijd redders op. Wij zijn naar hen op zoek. Welke creatieve oplossingen heb jij bedacht om deze week alsnog van A naar B te komen? Wie redde jou uit de brand? Stuur hieronder je verhaal in en wie weet zie je jouw inzending binnenkort terug op deze site of in de krant.