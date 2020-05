Wie schreef het beste spannende boek? Dit zijn de vijf genomineerden voor de Gouden Strop

De tijd dat het spannende boek alleen spannend was als het begon met het vinden van een lijk, is wel voorbij. De jury van de Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek, kon dit jaar kiezen uit boeken van een hoog niveau. Met goede debutanten en een grote variatie aan thema's, van de kickbokswereld tot de wereld van data. En dat is mooi. Want wat is er, juist in deze tijd, nou prettiger dan je een paar dagen helemaal te verliezen in een spannend boek? De vijf genomineerden.

Dominique Biebau - Russisch voor beginners

Dominique Biebau, Russisch voor beginners.

,,Dit boek heeft zulke prachtige beschouwingen, dat ik de bladzijde wel eens heb teruggeslagen om een alinea nogmaals te lezen”, aldus juryvoorzitter Koen Voskuil. ,,Er staan echt pareltjes in.” Het boek over een mislukte wat sullige rijkeluiszoon die in Rusland belandt om een moord uit te zoeken, leest dan ook als een roman, stelt Voskuil, die tevens misdaadverslaggever is voor het AD. Het is pas het derde boek van de nog jonge Vlaamse auteur Biebau. Hij begint zijn boek nog subtiel, zodat je je eerst afvraagt of het wel echt een thriller is, stelt jurylid Petra Rijkelijkhuizen, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek en voormalig uitgever. En het blijft een subtiel en goed uitgedacht boek.

Biebau valt daarmee onder de jonge generatie creatieve thrillerschrijvers. ,,Ook politiethrillers zitten tegenwoordig anders in elkaar. Het begint niet meer met een moord, waarna twee rechercheurs die gaan oplossen. Nee, dit boek gaat vaak net even anders dan je denkt. Met uiteindelijk een creatief moordwapen.”

Donald Nolet - Hoek

Donald Nolet, Hoek.

Levensechte beschrijvingen zijn er te vinden in dit boek van Donald Nolet, dat een beeld schetst van de Amsterdamse onderwereld én die van de kickbokswereld. Een boksschooleigenaar blijkt er een dubbelleven op na te houden in de onderwereld. Dat gaat lange tijd goed, tot de boksschool in de schijnwerpers komt te staan en daarmee het evenwicht kwijt is. ,,Als misdaadverslaggever meen ik wel wat figuren te herkennen. De recherchechef lijkt op een Amsterdamse chef, en ook de kickbokstrainer heeft wat weg van iemand die in het echt bestaat", stelt Voskuil. ,,Ik nam het allemaal voor waar aan", zegt ook Rijkelijkhuizen. ,,Het voelt echt van binnenuit geschreven, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kickboksgala's. Nolet is al een aantal keer genomineerd geweest en won de Gouden Strop in 2014. Dit boek bevestigt dat weer. Alle lijnen komen prachtig bij elkaar. Dit boek verveelt nergens.”

Jens Vern - De macht van K.

Jens Vern, De macht van K.

,,Dit is nou zo’n boek dat ik normaal misschien nooit zou oppakken. Je vraagt je af of het thema interessant genoeg is voor een thriller”, dacht Rijkelijkhuizen vooraf. Het thema? Data. Een Amerikaanse student wordt ingelijfd in databedrijf The Keeler Company. Langzaam komt hij erachter dat de gegevens niet te goeder trouw wordt gebruikt. ,,Een boek waar geen agent een grote rol in speelt”, stelt Voskuil over het debuut van Vern. ,,En toch is het een echte pageturner geworden. Ik had het in twee dagen uit. Het boek voelt ook actueel als je denkt aan de discussies over data, bijvoorbeeld ook rondom de corona-app. Het gaat over hoe je data kan gebruiken als iets goeds, maar ook over hoe het juist heel gevaarlijk kan worden.” Rijkelijkhuizen: ,,Je kan de hoofdpersoon volledig volgen in zijn gedachten. Het drukt je ook met de neus op de feiten waarom privacy zo belangrijk is.”

Esther Verhoef - Facade

Esther Verhoef, Facade.

De bestsellerauteur in de lijst, Esther Verhoef, won de Gouden Strop al eens in 2016 en verkocht miljoenen van haar boeken. Ook dit jaar ontbreekt ze niet in de lijst met genomineerden met haar laatste boek, Facade. ,,Het leest als een trein”, stelt Voskuil. ,,Ze beheerst de technieken van het schrijven en er zitten goede plotwendingen in die je makkelijk op het verkeerde been zetten.”

Je hoeft in elk geval niet te twisten over het vakmanschap van bestsellerauteur Verhoef, stelt Rijkelijkhuizen na het lezen dit boek, dat gaat over een wat mutsige moeder die voor het eerst alleen naar het buitenland rijdt, en daar ten prooi valt aan harde criminelen. Een boek met een ingenieus plot dat toch geloofwaardig is en voor veel lezers geschikt. ,,Verhoef heeft misschien al een groot publiek en een groot bereik, maar dat is geen reden haar niet te nomineren. Dit is gewoon opnieuw een goede Verhoef.”

Robert Pollack - De Taak

Robert Pollack, De Taak.

Robert Pollack was 25 jaar lang advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor. Die juridische kennis gebruikte de debutant bij het schrijven van zijn eerste thriller: De Taak. Het boek gaat over twee onderzoekers van de Raad van Europa die in Rusland een grote fraudezaak onderzoeken. De twee onderzoekers blijken zelf ook over een rafelrandje te beschikken. ,,Je ziet aan het boek dat de auteur weet hoe zaken en processen gaan. Dat is heel plezierig om te lezen en daarmee kan de schrijver je echt in een andere wereld trekken", vindt Rijkelijkhuizen.

Het boek is gebaseerd op de grootste Russische overheidsfraude uit de geschiedenis: de Magnitski-zaak. Sergej Magnitski ontdekte de fraude, waarna hij zelf werd gearresteerd en na een klein jaar dood in zijn cel werd gevonden. ,,De spanning in het boek dat men iets onderzoekt dat tegen de haren van de Russische instrijkt, is levensecht opgeschreven", stelt Voskuil, die zelf in Moskou onderzoek deed in het MH17-dossier.