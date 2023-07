Wie slavernij-excuses ‘onzin’ vindt heeft pech: ‘Gemeenschappelijk proces’ start nu pas

Reportage Familie was doodsbang voor Jamel, die vrouw doodde in AH: ‘Hebben gesmeekt om het anders te laten zijn’

Zijn familie op Curaçao probeerde hem jarenlang te helpen, maar de schizofrene Jamel L. draaide steeds vaker zó door dat iedereen doodsbang voor hem was. Buren staken zijn huisje in brand om te voorkomen dat hij terug zou komen. Talloze keren werden instanties gealarmeerd, maar Jamel stond vaak binnen een paar dagen weer buiten. Dat móest wel fout gaan. En dat gebeurde: Op 20 juni stak hij een onschuldige vrouw dood in de Haagse Albert Heijn. Deze site ging naar Curaçao voor een reportage over het leven van Jamel L. op het eiland.