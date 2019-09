Wie vermoordde Wies Hensen? Na 30 jaar nieuw dna-onderzoek en nieuw scenario

De politie maakt serieus werk van het alsnog oplossen van een van de oudste, niet-verjaarde, moordzaken in Zuidoost-Brabant. Dertig jaar na de moord op Wies Hensen in Budel, is de hoop daarbij gevestigd op dna-onderzoek. Met de allernieuwste technieken gaat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op zoek naar mogelijke sporen van de moordenaar. Een huidschilfer of wenkbrauwhaartje is daarvoor al genoeg.

In de regio is sprake van tientallen cold cases (nooit opgeloste moorden of vermissingen, red.), maar dit is een van de weinige zaken waarin het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant serieuze aanknopingspunten ziet. Onder andere omdat de kleding van het slachtoffer drie decennia lang goed bewaard is gebleven. Het coldcaseteam heeft in het onderzoek bovendien nog een troef in handen: een nieuw scenario.

Eigen dorp

Jarenlang wisten ze het in Budel namelijk zeker: de mannen die Wies Hensen in 1989 om het leven brachten, kwamen uit het eigen dorp. Daar was zelfs de politie destijds van overtuigd. Het coldcaseteam vermoedt dat al die tijd in de verkeerde richting is gezocht. De daders kwamen waarschijnlijk niet uit Budel, maar uit de buurt van Valkenswaard. Oftewel, uit de directe omgeving van de plek waar het lichaam van Wies Hensen werd gevonden.



Voorbijgangers stuitten woensdagochtend 30 augustus 1989 op het lichaam van de toen 32-jarige Budelse vrouw. Ze lag in een greppel langs de Loonderweg in Dommelen. De avond ervoor werd ze voor het laatst gezien toen ze over de kermis in Budel wandelde. Verschillende getuigen zagen haar in het gezelschap van twee of drie mannen. Constante factor in al die verklaringen: een van hen had blond haar en was begin twintig. Hij zou nu dus in de vijftig zijn.

Scenario