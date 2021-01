‘Wie zijn deze mensen? Trek ze uit hun bed en zet ze voor maximaal drie dagen vast’

‘Rellen en rwina! (straattaal voor chaos, red) Vrijdag om half zes. Winkelcentrum Woensel.’



De oproep op het sociale netwerk Telegram is helder. Terwijl jongeren in Rotterdam en Den Bosch maandagavond de eerste winkels hebben leeggeplunderd, denken ze in Eindhoven alweer na over een volgende relnacht. ,,Al het persoonlijk bezit van mensen als auto’s, huizen en fietsen laten we met rust. Winkels die toch genoeg verdienen mogen geneukt worden. Kleine ondernemingen of bekende buurtondernemingen niet,” zo luidt de boodschap die kan rekenen op veel instemmende reacties.



‘Aktiesport-winkels centrum kapot maken en alles meenemen’, zegt ene Jan Liemfen. ‘Waarom eigenlijk rellen’, vraagt Mark.



‘Met demonstreren alleen herijken we niks. Overheid moet zien dat dit niet oke is. Dat wat zei doen niet oké is. En dat laten ze zien door dingen te doen die ook niet oké zijn’, verklaart Noah.



De bijna 900 volgers gaan vervolgens urenlang met elkaar in discussie en geven praktische tips, bijvoorbeeld hoe je van een T-shirt heel snel een nikab maakt waarmee de politie je veel moeilijker kan identificeren.