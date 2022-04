Wie z’n anaconda mist, kan ’m in Harderwijk ophalen (maar hij is wel ingevroren)

En waar de slang gebleven is? In de vriezer in Harderwijk. Wie zijn twee meter lange gele anaconda mist, kan het dier in bevroren toestand ophalen. De wurgslang is in de vriezer gestopt, nadat hij uit de jachthaven van Elburg is gevist vandaag. Het dier overleefde het koude water van de jachthaven niet.