Wielrenner rijdt in op wandelaars en vlucht

Iedereen wil helpen bij oogsten van het ‘witte goud’

11:00 Er dreigt door het coronavirus een tekort aan arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw. Om te voorkomen dat er te weinig ‘handjes’ zijn, stellen de telers zich flexibel op en zetten ze onder meer horecapersoneel in. ,,We worden overspoeld met sollicitaties.’’