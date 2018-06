Wieringa: Telegraaf-grap moet kunnen, 'slachtofferschap past ze niet'

Wieringa grapte gisteren op het jaarlijkse VNG-congres over het incident bij de redactie van De Telegraaf: ,,Dat werd tijd'', zei de schrijver/columnist toen presentator Twan Huys aan het voorval refereerde. De zaal barstte in lachen uit, zo is te zien op videobeelden. En de aanval op Panorama vorige week, vroeg Huys: ,,Geldt daar hetzelfde voor?'' Wieringa: ,,Daar geldt hetzelfde voor, ja.'' Opnieuw gelach.



De VNG noemt de grappen achteraf ongepast, maar Wieringa wil daar niks van weten en komt er niet op terug. ,,Dat zou bespottelijk zijn. Het is een grap, meer kan ik er niet van maken.''



Volgens Wieringa was het gebbetje niet ongepast omdat er geen gewonden gevallen zijn: ,,Het is een grap over een aanslag op een deur. Hoe langer je erover praat, hoe bevreemdender het wordt.''