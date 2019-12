‘Wijsheid komt helemaal niet met de jaren’

Het allerbelangrijkste inzicht dat ik tijdens het afgelopen jaar kreeg, was dat wijsheid helemaal niet met de jaren komt. Ik merk aan verschillende zaken dat mijn transitie van jongetje naar man bijna is voltooid.



Een paar voorbeelden: mijn generatiegenoten stopten langzamerhand met profvoetbal, werden politieke leiders van hun partij en kregen net als ik met lichamelijke slijtage te maken.



Er werden gezinnen gesticht, huisje-boompje-beestje, conform de verwachtingen van de maatschappij. In mijn puberteit was de zoektocht naar identiteit vrijblijvend (gabber, gothic, hipster), tegenwoordig is dat proces allesomvattend.