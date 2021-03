Wilde achtervolging gestolen auto's

Coronavirus LIVE | Ierse vaccinatie­tas­kfor­ce: stop met vaccin AstraZene­ca

12:13 De Ierse vaccinatietaskforce heeft geadviseerd voorlopig geen inentingen meer met het anti-coronamiddel van AstraZeneca te doen na meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie kregen. Het advies van de commissie is onmiddellijk te stoppen, zei hoofd van de Ierse gezondheidsdienst Ronan Glynn in een verklaring. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.