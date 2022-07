‘Wilde lopers’ starten toch op Vierdaagse en gaan tussen verkeer en feestgangers door op pad voor Dag van Elst

MET VIDEO Doodgesto­ken baby Emily werd nog geen zes maanden oud: ‘Onze zoon had al langer psychische problemen’

Baby Emily, nog geen zes maanden oud, werd zondagmiddag op gruwelijke wijze doodgestoken. De verdachte is haar eigen vader. Waarom zou de militair Ruud S. zijn dochtertje hebben gedood, terwijl de 22-jarige Rotterdammer juist zo trots op haar was? ,,Onze zoon had al langer psychische problemen”, vertelt zijn geschokte moeder.

7:40