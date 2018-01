Wilde paarden geëvacueerd om hoog water

,,We verwachten dat het water in de Waal de komende dagen met een halve meter stijgt'', legt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer uit. De natuurorganisatie is verantwoordelijk voor het natuurgebied Munnikenland waar het landgoed op ligt, maar de dieren worden verplaatst door medewerkers van FREE Nature. ,,Zij legden wat hooi neer, zodat de dieren zich zouden verzamelen om te eten. Daarna worden ze in een kudde naar de extra brede dijk gebracht.''



Het is voor het eerst dat deze dieren worden verplaatst vanwege het hoge water. ,,Het water kan hier gewoon zijn gang gaan, het krijgt de ruimte. Maar dat betekent ook dat de dieren naar andere plekken moeten. Omdat ze ruim een kwartier over een verharde weg moeten lopen, is besloten ze een handje te helpen.'' De paarden en runderen zouden uit zichzelf de hooggelegen plek niet vinden. ,,En dan had je ze met vrachtwagens of boten moeten evacueren.''



Het is niet de eerste keer dat dieren worden verplaatst. Ook in de Millingerwaard in Gelderland was het afgelopen weekend nodig om hoefdieren naar hogere plaatsen te leiden.