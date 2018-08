Wilders blaast cartoonwedstrijd af

Protesten

Het plan van Wilders was om later dit jaar in een afgesloten deel van de Tweede Kamer cartoons over Mohammed te presenteren. Hij riep daarom op deze naar hem in te zenden. Vandaag gingen in Pakistan duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de wedstrijd. Ook in andere islamitische landen leverde het kritiek op.



Dinsdagochtend werd in Den Haag een 26-jarige man opgepakt die dreigde met een aanslag op Wilders. Hij had maandag een filmpje op Facebook gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer vanwege de cartoonwedstrijd.