Wilders doet allerlei beloftes, maar heeft helemaal niet de ambitie om mee te regeren

Altijd een heuglijk moment: de PVV die zijn verkiezingsprogramma presenteert. Ik keek ernaar uit. Zouden ze voor een bierviltje gaan, een simpel A4’tje of misschien toch een rabiate tweet van opperbaas Geert Wilders? In Amerika hebben we gezien dat er bijster weinig voor nodig is om een boze meute op de been te krijgen. Maar niets van dat. Er kwam een document van ruim vijftig pagina’s. Als je de inhoud twintig jaar geleden had gepubliceerd, was je als politieke partij vermoedelijk dagenlang geschoffeerd, misschien zou het zelfs tot rechtsvervolging hebben geleid.