Wilders gaat naar inloopavond asielzoekerscentrum Gilze en Rijen wegens ‘miljoenenverbouwing’

Joop V. in docu: Ik wilde angst in de ogen van mijn slachtof­fer zien

3:00 De eerste helft van het levenspad van Joop V., die ervan wordt verdacht een Roemeens meisje te hebben vermoord en daarna zelfmoord zou hebben gepleegd, blijkt goed gedocumenteerd. In een in 1997 uitgezonden documentaire spreekt hij over zijn drang om vrouwen te vernederen en bang te maken.