Wilders moet mokkend verder in proces

Het is wel een streep door de rekening dat het slechts bij een verklaring van die ambtenaar blijft. De ex-ambtenaar had achter gesloten deuren willen getuigen, maar zou zijn afgehaakt omdat er recent onderzoek is gestart naar andere klokkenluiders in een affaire met het ministerie van Justitie. ,,Nu is hij bang’’, aldus Knoops.



Wilders zal het ermee moeten stellen, al is er misschien nog munitie onderweg om te bepleiten dat er ‘een politieke afrekening’ gaande is. RTL Nieuws heeft nog een rechtszaak lopen tegen het ministerie om vertrouwelijk gebleven correspondentie tussen het OM en het ministerie openbaar te krijgen. Omdat die altijd geheim is, weigert de staat deze af te staan. De PVV-leider hoopt er aanwijzingen in te vinden voor politieke druk.



Tot die tijd, morgen al, zal het proces doorgaan zonder verder onderzoek in politieke hoek. Daarom overwogen Knoops en Wilders nog het hof te wraken vanavond, maar zagen er toch te weinig kans in. Wilders moet dus, zij het mokkend, voort.