Willem (72) wil niet in een kist: ‘Zonde van het hout’

Houtman was het type kroegbaas dat met een theedoek over de schouder achter de toog stond en zich mengde in het gesprek. Hij was altijd zelf in de zaak. Lag hij om vier uur ’s nachts in bed, dan stond hij drie uur later weer op om de hond uit te laten. ,,In mijn café Soif kwam heel cultureel Zeeland’’, vertelt hij. ,,Schrijvers, kunstenaars. Maar ook wethouders, en vissersjongens die na een week op vrijdagmiddag weer aan land kwamen.’’