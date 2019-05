Willem-Alexander schuift voor het eerst in zijn leven aan bij een iftar

Zodra de zon onder is beginnen zo’n 900.000 Nederlandse moslims de maaltijd met de traditionele combinatie van melk en dadels. Ook voor koning Willem-Alexander waren er dadels, al hadden de verzamelde buurtbewoners in Buurthuis Mandelaplein aanvankelijk geen idee dat hij mee zou eten. De komst van de koning was zorgvuldig geheim gehouden. Juist omdat Willem-Alexander niet wilde dat de bezoekers tijdens hun zelf georganiseerde feestje in een kramp zouden schieten door zijn aanwezigheid. Hij lijkt in zijn opzet geslaagd. Er wordt gelachen als iemand zegt alleen Spaans te spreken, waarna de koning zegt: ,,Ik versta het.’’

Saamhorigheid

De eerste opgewonden verbazing veranderde al snel in een gevoel van vertrouwen en saamhorigheid. Jongerenwerker Nadir Abdel Moumen zat opeens met de koning naast zich aan tafel. ,,Ja, het was even zoeken naar gespreksonderwerpen’’, vertelt hij met een lach. ,, Moest het chic? Of politiek? Het eindigde ermee dat de koning vertelde over de gebieden in Marokko waar hij is geweest.’’ Willem-Alexander vertelde hem ook dat het de eerste keer is dat hij bij een iftar is. ,,We hebben dus meegewerkt aan zijn ontgroening.’’