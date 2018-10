'Willem-Alexander uit opnieuw zorgen over brexit'

Rusland noemt uitzetting spionnen in brief een 'provocatie'

8 oktober Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met een protestbrief aan de Nederlandse ambassadeur in Moskou duidelijk gemaakt dat het niet gediend is van de Nederlandse beschuldigingen en acties tegen de vier Russische spionnen. In de brief aan ambassadeur Renée Jones-Bos noemt Rusland het vast- en uitzetten van de agenten een provocatie.