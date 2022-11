Willem en Sander de eersten die molenaarsexamen mogen doen terwijl ze jonger zijn dan 18

Oekraïense vluchte­ling Maryna doodsbang voor vuurwerk: ‘Verstoppen onder tafel’

De 36-jarige Maryna en haar dochtertje sloegen op de vlucht nadat de oorlog in hun geboorteland Oekraïne uitbrak. Alleen had niemand haar van tevoren gewaarschuwd voor het vuurwerk in Nederland waar zij nu bijna wekelijks mee wordt geconfronteerd. ,,Het is hetzelfde als de bommen die we hebben gehoord in Oekraïne.”

23 november