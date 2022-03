Willem Engel weer op vrije voeten, in rechtbank Den Haag wordt hij met gejuich ontvangen

video / updateWillem Engel hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te blijven wegens opruiing. De rechtbank Rotterdam heeft dat besloten. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. Een daarvan is dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media. Doet hij dat toch, gaat hij alsnog voor negentig extra dagen de gevangenis in.

Engel heeft de voorwaarde om weg te blijven van sociale media, zelf aangedragen op zitting. Daardoor denkt de rechtbank dat de kans dat hij opnieuw in de fout gaat, klein is. Engel gaat de inhoudelijke behandeling van zijn zaak dus in vrijheid afwachten. Wanneer die zitting gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat niet in beroep tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Enkele aanhangers van Engel hoorden het nieuws aan in een andere rechtbank, in Den Haag. Daar vindt vandaag een andere zitting plaats tegen Engel, ook wegens opruiing. Engel kwam grijnzend de rechtszaal binnen en werd met applaus ontvangen door zijn aanhangers, onder wie zijn vriendin. ,,Het lijkt wel een voorstelling,” zei de politierechter tegen de van beroep dansleraar.

‘Aanzetten tot strafbare feiten’

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd woensdag 16 maart aangehouden voor opruiing. Engel zou gedurende een lange periode ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ hebben geplaatst op sociale media. Volgens het Openbaar Ministerie hebben die berichten ervoor gezorgd dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat de Rotterdammer zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

Zaak in Den Haag staat los van arrestatie in Rotterdam

Los van deze zaak stond Engel dus vandaag bij de politierechter in Den Haag voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag in oktober 2020 en voor opruiing via Facebook. Hij riep op om agenten te arresteren middels een burgerarrest.

De politierechter verwees de zaak echter door naar de meervoudige kamer ‘vanwege de maatschappelijke discussie en de te verwachten verweren'. Die zouden de zaak ‘te ingewikkeld’ maken om met een (politie)rechter af te doen en dus gaan drie rechters zich er over buigen. Deze zaak rond Engel vindt 13 juni plaats.

Engel zelf vindt dat het Openbaar Ministerie hem ‘vooral schade berokkent’ en onjuiste dingen over hem naar buiten brengt, zei hij tijdens de korte zitting in Den Haag. ,,En dat is precies waarom ik de zaak naar de meervoudige kamer doorverwijs,” reageerde de politierechter. Engel wil dat de zaak wordt teruggetrokken.

De meervoudige kamer kan veel zwaardere straffen uitdelen dan de politierechter, maar dat heeft vooralsnog niet te maken met het doorverwijzen van de zaak.

De zaak van Den Haag wordt niet samengevoegd met de zaak in Rotterdam. Dat heeft te maken met het feit dat in de zaak van Den Haag al eerdere niet-inhoudelijke zittingen zijn geweest. Een zaak die al van start is gegaan, kan niet meer gevoegd worden bij andere zaken, zelfs al zijn die vergelijkbaar.

