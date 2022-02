Willem Engel weet preciés hoe ver hij kan gaan: ‘Hij laat anderen het vuile werk doen’

Waar de afgelopen maanden talloze bekende coronademonstranten zijn veroordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen, is Viruswaarheid-voorman Willem Engel tot op heden een vrij man. ,,Hij speelt het heel slim en kan heel gelikt vertellen”, zegt rechtsfilosoof Roland Pierik (UvA). ,,Het lijkt alsof hij precies weet hoe ver hij kan gaan met een bepaalde uitspraak of verkapt dreigement. In het debat vliegt hij vaak uit de bocht, maar hij lijkt er mee weg te komen.”