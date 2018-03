Willem Holleeder was 'blij en uitgelaten' na moord op Cor van Hout

Den Hartog schetst vandaag een somber beeld van haar relatie met Holleeder. ,,Je hebt gewoon niks in te brengen. Je wordt altijd onder de duim gehouden, afgekapt. Het is altijd dreigend, dat gaat altijd maar door. Je raakt erdoor afgestompt.''



Haar relatie met Holleeder ontwikkelde zich kort na de moord op haar partner, de beruchte crimineel Sam Klepper. Hij werd in oktober 2000 geliquideerd in Amsterdam-Buitenveldert. Sandra den Hartog had bijna twintig jaar een relatie met Klepper, zij hadden samen twee kinderen.



In haar eerder bij de politie afgelegde verklaringen zegt Sandra dat Holleeder haar isoleerde en haar leven controleerde. Hij heeft haar ook met een vuurwapen bedreigd. In het begin was ze blij met het contact met Holleeder, zo verklaarde zij. Zij spraken toen vaak af en Holleeder was 'aardig en zorgzaam'. Hij bezwoer Sandra dat hij 'absoluut niks' te maken had met de moord op Klepper en dat hij zijn best deed 'om alles op te lossen'.