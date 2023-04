Willem ziet armoede toenemen en brengt oude broden van supermarkten rond: ‘Het wordt steeds erger’

Rondje reuzenrad in het donker? Dan eerst door detectie­poort­je: ‘De maatschap­pij verandert’

Wie na 18.00 uur in de botsauto’s, het reuzenrad of zweefmolen wil, moet eerst door een woud van beveiliging. Om herhaling van dreigende incidenten zoals in 2020 op de Haagse kermis te voorkomen, moeten mensen door detectiepoortjes en worden hun tassen geïnspecteerd. De kermisexploitanten zijn het er niet mee eens: ‘Het laagdrempelige is weg’.