Wim is het zat, al twaalf jaar wordt er ’s nachts illegaal afval voor zijn deur gedumpt: ‘Asociaal gedrag’

Utrechtse visdeurbel overspoeld met Amerikaan­se kijkers dankzij bekende TikTokker

,,Visdeurbel.nl: there’s no way it’s a doorbell for fish. But it’s actually a doorbell for fish!” De Utrechtse ‘visdeurbel’ wordt sinds een paar weken massaal bezocht door Amerikanen, nadat een bekende TikTok-ster met bijna 1 miljoen volgers de site noemde in een van zijn video’s.