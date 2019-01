'Windmolens en zonnepanelen gaan ons klimaat niet redden’

In 2015 werden in Parijs mooie doelstellingen afgesproken over hoe de wereld de klimaatverandering zou tegengaan. In Katowice zijn eind vorig jaar – weer op papier – de puntjes op de i gezet. Maarten van Andel, directeur van het opleidingsinstituut Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen in Eindhoven, denkt dat de aangekondigde maatregelen in de praktijk niets voorstellen. Van Andels boodschap is kort, maar krachtig: reken niet op windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s als het gaat om het redden van het klimaat op aarde. Ze brengen ons niet dichter bij de milieudoelstellingen.



Net voordat Van Andel in oktober werd benoemd aan Fontys, zette hij op een rij wat er nu eigenlijk waar en niet waar is op het gebied van duurzame energie. De van huis uit scheikundig ingenieur had de tijd om zich eens grondig te verdiepen in een onderwerp waarover hij zich al jaren verwonderde: het klimaat en energie. Hij ging rekenen met cijfers uit allerlei onderzoeken en statistieken. ,,Ik hoor en lees steeds meer dingen die mij het ongemakkelijke gevoel geven dat er iets niet klopt”, zo schrijft hij op de binnenkaft van zijn boek De Groene Illusie.