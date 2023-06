Winkelcentrum Arnhem volledig afgesloten om twee mogelijke explosieven bij lunchrooms

met videoIn het Arnhemse winkelcentrum Elderhof zijn donderdagochtend twee mogelijke explosieven ontdekt bij lunchrooms. Het winkelcentrum is volledig afgesloten. De politie heeft grote moeite om mensen bij het winkelcentrum weg te houden, de omgeving is ruim afgezet met linten.

Rond 06.30 uur werd bij een horecapand een eerste pakketje ontdekt waar draden uit leken te komen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is direct uitgerukt om dat te onderzoeken. Het gaat om twee vondsten. Allebei in het hetzelfde winkelcentrum. Een bij Sofram en een bij Diner 66, zaken die eerder doelwit waren van brandstichting.

Burgemeester Marcouch, die snel ter plaatse was, noemt de situatie ‘naar’. ,,Dit is een ernstige verstoring van de openbare orde. Het is heel kwaadaardig dat mensen dit soort dingen doen. Het ontregelt het leven voor iedereen die hier woont en werkt.”

Volgens hem heeft het winkelpersoneel dat al vroeg in het winkelcentrum was, de hulpdiensten gewaarschuwd. ,,Het was schrikken voor hen. De impact is heel groot.”

Beelden van de eerdere brandstichting, in 2020:

De schrik zit er goed in bij Carolien Wiersma, die al 44 jaar een kapperszaak heeft in het winkelcentrum. ,,Ik vind het allemaal heel eng”, zegt ze. ,,Als zo’n pakket afgaat, kan het veel vernielen. Ik moet er niet aan denken. Ik heb net op televisie gezien dat het hele winkelcentrum is afgesloten. Ik ga zo kijken of ik bij mijn zaak kan komen.” Ze heeft nu besloten om vandaag haar klanten thuis te bezoeken voor een knipbeurt.

Volledig scherm Een verdacht pakketje met draden werd ontdekt bij de voordeur van een lunchroom in winkelcentrum Elderveld in Arnhem. © Roland Heitink