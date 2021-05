Winkeliersvereniging spreekt van gezellige zaterdagdrukte, gemeenten roepen op thuis te blijven

Wel gelden er nog een aantal voorwaarden. Zo is er een maximaal aantal bezoekers toegestaan per 25 vierkante meter. Een woordvoerder van INretail zegt dat het gezellig vol is in de winkelgebieden van steden als Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Groningen, Assen en Arnhem.



Bij bepaalde winkels staan rijen met wachtende klanten die met behulp van stickers, linten of dranghekken gecontroleerd naar binnen kunnen. ,,Het lijkt allemaal goed op orde. Er is ook een goede samenwerking met boa’s.”



In Eindhoven, Hilversum en Leiden werd ondertussen een oproep gedaan om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. Ook in Amsterdam is het op sommige plaatsen druk. In de Kalverstraat en Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld.